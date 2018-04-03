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Вениамин Кондратьев поручил оперативно расселить жильцов сгоревшей пятиэтажки в Сочи

Об этом глава региона сообщил журналистам информационного агентства ИНТЕРФАКС-ЮГ.

Губернатор уточнил, что в настоящее время в Сочи работает межведомственный штаб, эвакуированным жильцам в полном объеме оказывается необходимая помощь.

- Все люди должны быть оперативно расселены. Соответствующие распоряжения отданы, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он также отметил, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания.

- По предварительным данным, сгоревший дом - самострой. И такое ЧП - это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки, - добавил глава региона.

Сообщение о возгорании в жилом пятиэтажном доме с мансардой по улице Пятигорской в Центральном районе Сочи поступило в 17.43. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному номеру. Пожар локализован. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. Из горящего здания проведена эвакуация 50 жильцов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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