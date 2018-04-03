Законопроект об освобождении выплат за рождение первого и второго ребенка от НДФЛ принят в первом чтении

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Проект закона был внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 февраля 2018 года.

В России наряду с существующими выплатами и пособиями гражданам, имеющим детей, с 1 января 2018 года были введены дополнительные меры господдержки — ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

Эти выплаты можно отнести к категории выплат социального характера, отмечается в пояснительной записке к внесенному законопроекту.

В связи с этим в ст. 217 Налогового кодекса РФ предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц, за счет отнесения к таким доходам выплат за рождение или усыновление первого и второго ребенка.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу со дня опубликования.

Источник: Госдума