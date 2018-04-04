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Подписан закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников

Президент РФ сегодня подписал ряд принятых Государственной Думой законов
Среди них – законы о запрете коммерческой рекламы на "платежках", о привлечении водителей в состоянии алкогольного опьянения к ответственности по анализу крови, о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников, о репатриации валютных средств от нерезидентов и закон об использовании концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения. 

Закон предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными ресурсами и обеспечению потребителей коммунальными услугами. В новой модели отношений договоры ресурсоснабжения будут заключаться ресурсоснабжающими организациями(РСО) непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме по типовой форме, утверждаемой Правительством РФ. Это будет возможно, если они примут такое решение на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме либо ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке откажется от договора ресурсоснабжения, заключенного с лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом.

При этом основанием для такого отказа является признанная им или подтвержденная решением суда задолженность перед РСО по оплате по такому договору в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате.

Реализация закона позволит избежать получения жителями «двойных» платежных документов и решить проблему недобросовестных управляющих компаний. В настоящее время недобросовестность в действиях отдельных УК, когда средства, полученные за коммунальные услуги используются не по назначению, приводит к образованию задолженности за коммунальные ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями, а также необоснованным начислениям собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах платы за коммунальные услуги.

Источник: Госдума РФ

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