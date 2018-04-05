В Анапе к участкам для многодетных семей строят инфраструктуру

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В станице Гостагаевской к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, строят дорогу, из муниципального бюджета на эти цели выделено 5,083 миллиона рублей.

В прошлом году там подвели сети энерго-, водо- и газоснабжения на сумму 2,6 млн рублей из краевого и местного бюджетов.

Как рассказали в управлении капитального строительства администрации города-курорта, возведение инженерной инфраструктуры к новым жилым районам завершается в Приморском и Виноградном сельских округах. Так, в Цибанобалке к 319 участкам подводят электричество, финансирование краевое и муниципальное – 12,1 млн рублей. Строительство сетей водо- и энергоснабжения завершают в Суворов-Черкесском, где участки предоставлены 145 многодетным семьям Анапы. В этом случае сумма финансирования составила 8,4 млн рублей из краевого бюджета и 476 тысяч – из муниципального.

Управление капстроительства намерено продолжить эту работу и планирует участвовать в конкурсе на получение субсидий из краевого бюджета на строительство инфраструктуры к участкам, предоставленным многодетным семьям, как только его объявят власти Кубани.

Кроме того, в этом году будет начато строительство газопроводов высокого давления к Большому и Малому Разноколам. На данном этапе заключается соглашение с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. В Просторном и станице Гостагаевской в 2018-м начнется строительство уличных газопроводов низкого давления. Эти работы проводятся по программе устойчивого развития сельских территорий.

Источник: пресс-служба администрации Анапы