Вопросы из жизни: Выплаты, пособия, компенсации...

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В отделе назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда России провели мониторинг обращений граждан. Публикуем наиболее часто встречающиеся вопросы, поступившие в ведомство ПФР в феврале 2018 года, и ответы на них.

Елена Анатольевна:

- Меня признали инвалидом в ноябре прошлого года, назначили ежемесячную денежную выплату и дали социальный пакет на льготы. Почему же мне не выплачивают компенсацию за свет, газ и воду?

- Перечисленные Вами льготы Пенсионным фондом РФ не предоставляются, их оказывают органы социальной защиты.

В стоимость набора социальных услуг включаются следующие услуги: обеспечение граждан в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания для детей - инвалидов; предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно - курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Мария Васильевна:

- У меня инвалидность 3 группы и на иждивении несовершеннолетний ребенок, пенсия 5800 руб. Пошла в Пенсионный фонд, там требуют стаж, чтобы добавить на ребенка. А почему сейчас нельзя увеличить выплату?

- На нетрудоспособных членов семьи увеличивается фиксированная выплата только страховой пенсии по инвалидности. Вы, видимо, получаете социальную пенсию по инвалидности. Увеличение социальных пенсий на нетрудоспособных иждивенцев законодательством не предусмотрено. Поэтому Вас попросили предоставить сведения о трудовом стаже, чтобы просчитать вариант назначения страховой пенсии по инвалидности.

Наталья Анатольевна:

- Я являюсь инвалидом 3 группы и получаю пенсию по случаю потери кормильца за умершего мужа, так как она больше. В настоящее время собираюсь вступить в законный брак. Будет ли мне выплачиваться пенсия?

- Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при вступлении в новый брак.

Алена:

- Я получаю пенсию по случаю потери кормильца за маму. Отец мой лишен родительских прав. Могут ли мне назначить пенсию как круглой сироте, так как отец давно лишен родительских прав.

- Нет, назначить пенсию как круглой сироте Вам нельзя, поскольку круглой сиротой является ребенок, потерявший обоих родителей. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации лишение родительских прав в отношении ребенка не освобождает родителей от обязанности по его содержанию.

Михаил Анатольевич:

- Я зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но временно не осуществляю свою деятельность в связи с уходом за ребенком-инвалидом. Имею ли я право на установление ежемесячной выплаты по уходу за ним?

- Нет, не имеете. С момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Вы считаетесь работающим, независимо от отсутствия дохода от предпринимательской деятельности. А ежемесячная выплата по уходу устанавливается трудоспособному неработающему лицу, занятому уходом.

Елена:

- Слышала, что на сайте ПФР появилась возможность рассчитать, есть ли у семьи право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Что это за электронный сервис и как им пользоваться?

- На сайте www.pfrf.ru появился семейный калькулятор, который поможет семье условно определить, имеет ли она право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Пользоваться таким калькулятором довольно просто: достаточно выбрать регион проживания, указать состав семьи и ввести доход родителей и детей за последние 12 месяцев. После этого программа выдаст результат с ответом, имеет ли семья право на выплату или нет. Найти калькулятор можно на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации» – «Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала».

Евгений Евгеньевич:

- Слышал, что сейчас проводятся курсы повышения компьютерной грамотности пенсионеров. Что это и куда можно обратиться?

- Сегодня большое внимание уделяется обучению пожилых людей компьютерной грамотности различными краевыми ведомствами.

В Центральной городской библиотеке им. Э.Э. Баллиона, по ул. Советов, 44, на базе Электронного читального зала с 2013 года успешно функционирует «Школа компьютерной грамотности для людей пожилого возраста». Двери «Школы» всегда открыты для всех желающих пожилых людей по адресу: ул. Советов, д. 44, Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона, Электронный читальный зал (2 этаж). Тел: 8 (8617) 64-42-24.

Иван:

- Как узнать, платит ли работодатель за меня страховые взносы? И если платит, в каком размере?

- Для получения полной информации о состоянии индивидуального лицевого счета, в том числе отчисления, которые производит работодатель, необходимо запросить извещение о состоянии индивидуального лицевого счета. Сделать это можно несколькими способами. Самый удобный и быстрый – в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru, на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, с помощью мобильного приложения «ПФР Электронные сервисы». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если Вы уже зарегистрированы на нем, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граждан во многих клиентских службах Пенсионного фонда специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на портале госуслуг.

Ирина:

- Какие электронные услуги в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР можно получить без регистрации?

- Электронные услуги, которые не требуют регистрации на портале www.gosuslugi.ru: запись на приём, заказ справок и документов, найти клиентскую службу, обращения граждан, задать вопрос онлайн, пенсионный калькулятор, сформировать платёжный документ.

Петр Васильевич:

- Сколько стажа и баллов необходимо иметь для права на пенсию по старости в 2018 году? Сколько сейчас стоит пенсионный балл и какая стоимость была?

- Для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году нужно не менее 9 лет стажа работы и 13,8 пенсионных баллов. С 1 января стоимость стала составлять 81 руб. 49 коп., а была 78 руб. 58 коп.

Ирина:

- Как поступить в случае, если образовалась переплата пенсии? Сама выплата уже прекращена, а переплата еще не погашена?

- В том случае, если выплата пенсии прекращена, а переплата пенсии полностью не погашена, остаток переплаты должен быть возмещен в добровольном порядке Пенсионному фонду России. Если переплата пенсии в добровольном порядке не погашена, Управление ПФР для возмещения указанных сумм обращается в суд.

Елена Ивановна:

- Скажите, что такое номинальный счет? В каких случаях он открывается получателю пенсии?

- Номинальный счет – это банковский счет физического лица, открытый банком владельцу номинального счета для учета и совершения операций с поступающими на счет суммами, права на которые принадлежат пенсионеру. Физическим лицом, на которое банк открывает номинальный счет, является родитель, опекун или попечитель. Если законный представитель изъявил желание доставлять пенсию своего подопечного на свой счет в кредитной организации, счет в таком случае должен быть номинальным. Такой счет удобен в использовании. Для снятия с него денежных средств, принадлежащих подопечному, не требуется предварительного разрешения органов опеки и попечительства. К тому же, если у гражданина несколько подопечных, их пенсия может зачисляться на один номинальный счет.

Софья:

- Необходимо ли заменить СНИЛС после смены фамилии? И как его заменить?

- Вы вправе обратиться с заявлением об обмене страхового свидетельства в связи со сменой фамилии через МФЦ или самостоятельно в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. Если Вы своевременно не поменяете СНИЛС, у Вас могут возникнуть проблемы в получении муниципальных услуг, льгот, при обращении в поликлинику, возникнуть вопросы со страховыми взносами, которые отчисляет за Вас работодатель, сложности с представлением отчетности в ПФР, в налоговую инспекцию.

Олег:

- Получаю ежемесячную денежную выплату как ветеран боевых действий. Как получить указанную выплату при переезде в другой регион?

- Для этого необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда по новому месту жительства с заявлением о запросе выплатного дела. При поступлении дела ежемесячная денежная выплата будет продлена с первого числа месяца, следующего за месяцем ее прекращения по прежнему месту жительства.

Мария Сергеевна:

- Моя дочь находится в отпуске по уходу за ребенком. Можно ли ей установить компенсацию по уходу за нетрудоспособным лицом?

- Компенсационная выплата устанавливается трудоспособному неработающему лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином. Если отпуск по уходу за ребенком Вашей дочери предоставлен работодателем, то она состоит в трудовых отношениях. Поэтому установить ей компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным лицом не представляется возможным. Если она не состоит в трудовых отношениях, не является индивидуальным предпринимателем, не состоит на учете в службе занятости, не получает пенсию и осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, то ей может быть установлена компенсационная выплата за нетрудоспособным.

Ольга Сергеевна:

- Моя мама награждена медалью «За отличие в военной службе» III степени. Слышала, что за особые заслуги перед Россией к пенсии полагается надбавка. Положено ли ей за эту медаль какое-то повышение?

- Законодательством предусмотрено установление к пенсии дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которые имеют выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, и в законе указан круг лиц, имеющих на это право.

Лица, награжденные медалью «За отличие в военной службе» III степени, в законе не поименованы, поэтому Ваша мама право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за указанную медаль, к сожалению, не имеет.

Ирина Игнатьевна:

- Скажите, пожалуйста, если человек проработал на одном месте непрерывно 30 лет, положены ли ему какие-либо надбавки?

- Пенсионным законодательством установление надбавок в таких случаях не предусмотрено. Понятия непрерывного трудового стажа для целей пенсионного обеспечения нет.

Олег Борисович:

- Я нахожусь в доме-интернате, у меня инвалидность первой группы и за мной требуется уход. Могу ли я оформить официально человека по уходу за мной, чтобы он получал деньги?

- Олег Борисович, поскольку Вы проживаете в государственном стационарном учреждении социального обслуживания, согласно действующему законодательству право на установление компенсационной выплаты по уходу у Вас отсутствует.