В Новокубанском районе возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения по подозрению в злоупотреблении должностных полномочий и служебном подлоге

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Руководителем следственного управления СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Прикубанского сельского поселения.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, мужчина дал указание составить выписку из похозяйственной книги о том, что мать его супруги на протяжении 4 лет якобы пользовалась земельным участком площадью 483 кв.м. в поселке Прикубанском и занималась личным подсобным хозяйством. После заполнения выписки мужчина подписал ее, придав ей статус официального документа, что явилось основанием приобретения женщиной права бессрочного пользования им. В дальнейшем земельный участок был отчужден из муниципальной собственности. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю