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Около 120 тысяч кубометров чистой питьевой воды ежесуточно подает «Троицкий групповой водопровод»

Об этом и многом другом рассказал ученикам 4-го класса школы №25 и воспитанникам детского эколого-биологического центра города Крымска главный технолог ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» Иван Кривко.

 

Мероприятие по экологическому просвещению в рамках празднования Всемирного дня водных ресурсов было организовано управлением кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК «Кубаньводкомплекс» совместно с педагогами детского центра.

Иван Пантелеевич рассказал ребятам о значении воды в природе и в жизни человека, а также познакомил с работой крупнейшего ресурсодобывающего предприятия Кубани на примере ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Именно это предприятие снабжает чистейшей питьевой водой города Новороссийск, Геленджик,  Крымск, населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья - в пиковые месяцы более миллиона человек.  Ребята узнали, как поднимается вода из артезианских скважин и что с ней происходит на насосных станциях, какой путь она проделывает, прежде чем попасть в дома жителей Кубани, насколько это сложное и дорогостоящее производство.

 

Стоит отметить, Крымский ДЭБЦ с ГУП КК «Кубаньводкомплекс» связывает длительное сотрудничество в области экологического воспитания детей. Регулярно для ребят проводятся познавательные экскурсии на производственные объекты «Троицкого группового водопровода», расположенные на территории Крымского района. Осведомленность школьников в первую очередь важна для рационального использования воды, для ее экономии и сохранения, а также для дальнейшего выбора профессии и специальности будущими студентами.

Источник: пресс-секретарь ГУП КК "Кубаньводкомплекс"

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Категория: Новости / Официальные новости

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