Лето без перебоев

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В администрации Геленджика прошло совещание под председательством министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александра Волошина по вопросам подготовки ресурсоснабжающих организаций к работе в летний период.

В период курортного сезона население Геленджика увеличивается в несколько раз, что влечет за собой значительное повышение уровня потребления воды, электричества и других ресурсов.

Для того чтобы в летние месяцы геленджичане и гости города не испытывали трудностей из-за перебоев в работе предприятий, филиал АО «НЭСК-электросети» и «Кубаньэнерго» в осенне-зимний период выполнили работы по ремонту трансформаторных подстанций, замене электролиний и другие.

Что касается водоснабжения, то в рамках подготовки к новому курортному сезону сотрудники городского водоконала завершили строительство резервуара чистой воды по ул. Туристической в г. Геленджике, ведут работы по промывке и дезинфекции имеющихся 39 резервуаров, проводят плановую проверку пожарных гидрантов совместно с сотрудниками МЧС.

Об этом на совещании рассказали руководители ресурсоснабжаюших организаций. Вместе с тем было отмечено, что для обеспечения качественного водоснабжения в дни пиковых нагрузок существует необходимость увеличения подачи воды из Троицкого группового водопровода.

Для решения этого вопроса Александр Волошин поручил объединить усилия руководителей краевого и местного уровня.

- Геленджик является одним из популярных курортов. Ежегодно сюда приезжают гости со всей России, и наша общая задача – обеспечить и жителям, и гостям города бесперебойную подачу всех необходимых ресурсов, - подчеркнул министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Стоит отметить, что до начала совещания Алекандр Волошин посетил ряд предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета и площадки, обустроенные в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Александр Волошин дал высокую оценку проведенным работам и выразил уверенность, что и в предстоящем году в Геленджике значительно преобразятся новые территории.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик