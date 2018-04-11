Депутаты усилили уголовную ответственность за кражу с банковского счета

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Соответствующий закон принят Государственной Думой в третьем чтении. В соответствии с ним мошенничество с использованием электронных средств платежа будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет

Документ был внесен в Государственную Думу 26 мая 2017 года. Как отмечают его авторы, расширение применения информационных технологий в финансовом секторе способствует развитию электронных услуг и более широкому предоставлению клиентам банков удаленного доступа к своим счетам для совершения платежей и переводов.

«При применении новых форм банковского обслуживания неизбежно возникают угрозы криминального характера, представляющие собой как высокотехнологические формы хакерских атак, так и методы социальной инженерии, в результате применения которых владелец счета либо сам переводит свои средства на счет преступников, либо передает всю конфиденциальную информацию (например, свои персональные данные, данные платежных карт, контрольную информацию, пароли), необходимую для получения доступа к счету», — говорится в пояснительной записке.

Значительный рост хищений со счетов клиентов банков определяется относительной простотой их осуществления посредством методов социальной инженерии, для использования которых не требуется специальных знаний и технических средств, также отмечают авторы документа.

«Высокая степень общественной опасности указанных противоправных деяний подтверждается спецификой преступлений, совершить которые могут лишь лица, обладающие специальными знаниями и использующие технические средства, что приводит к нарушению не только права собственности, но и банковской тайны», — подчеркивается в сопроводительных документах.

В соответствии с принятым законом за мошенничество с использованием электронных средств платежа грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Также предусмотрена повышенная уголовная ответственность за хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Максимальным наказанием за это преступление будет лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

Источник: Госдуа РФ