В Новороссийске прошли публичные слушания по бюджету

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Ознакомиться с исполнением бюджета за 2017 год можно на официальном сайте администрации.

С докладом выступила начальник финансово-бюджетного управления Лариса Криони.

- Наша с вами встреча сегодня – это практическое подтверждение обеспечения открытости бюджетного процесса в нашем городе, начала сове выступление Лариса Владимировна. – Это традиционное время подводить итоги и ставить новые задачи.

Прошедший год, по ее словам ознаменовался серьезными достижениям, несмотря на то, что формировался бюджет в напряженных для страны и города условиях: из-за ограниченности доходов, экономических рисков и роста расходной нагрузки он был утвержден с дефицитом. Один из главных финансовых результатов прошлого года, стало получение дополнительных доходов и исключение бюджетного дефицита.

Для этого финансовым управлением проводилась работа с молодежью города, был разработан новый «Проект – город будущего!». Студенты и сегодня представляют актуальные темы, по итогам круглых столов отбираются лучшие предложения, для дальнейшей их реализации.

Новороссийск активно изучает опыт других городов России, и внедряет лучшие практики городов Сочи, Геленджика и Москвы.

Традиционно экономисты муниципалитета опираются на Бюджетное послание Президента, майские указы, прогнозы социально-экономического развития, а также основные направления бюджетной и налоговой политики.

Проведен социологический опрос на тему «Степень информированности жителей города о механизмах исполнения городского бюджета за 2017 год».

Также была выпущена брошюра «Исполнение бюджета за 2017 год» и лист опроса, в котором, после ознакомления, можно оставить свои пожелания по усовершенствованию «Народного бюджета».

По словам 1-ого заместителя главы Светланы Калининой 2017 год для Финансового управления стал показательным. Наши экономисты приняты в члены Союза Финансистов России, а также приняли участие и стали Лауреатом Пятого Всероссийского Конкурса «Финансовый старт» на звание «Лучший в профессии» в номинации «Лучший молодой финансист». Наши наработки внедряют в практику другие муниципалитеты. Ноу-Хау публикуются в журналах ВАК.

Источник: www.admnvrsk.ru