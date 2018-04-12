В Новороссийске состоялся строевой смотр личного состава ГИБДД ДПС

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В связи с переходом на ношение летнего форменного обмундирования, а также проверки готовности служебного автотранспорта к летнему сезону, к операции «Курорт-2018» в Новороссийске состоялся строевой смотр.

В мероприятии приняли участие личный состав и техника отделов ГИБДД и строевых подразделений ДПС Черноморской зоны. Руководством УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю осуществлена проверка состояния форменной одежды, строевой выправки, знания приказов, инструкций и административного регламента, а также укомплектованности и технического состояния служебного автотранспорта.

Особое внимание было уделено инструктажу личного состава о необходимости строгого соблюдения законности, вежливом и тактичном обращении с жителями и гостями курортного побережья, оказания всесторонней помощи участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску