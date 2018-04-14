Пенсионный фонд сообщает...

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С марта 2018 новый отчет в ПФР в отношении руководителя организации, который является единственным участником (учредителем).

Управление ПФР в города Новороссийске информирует страхователей (юридические лица) о необходимости представления начиная с марта 2018 года сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М и отчетности по форме СЗВ-СТАЖ за период «2018 год» с указанием стажевого периода начиная с марта 2018 года в отношении руководителя организации, который является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества.