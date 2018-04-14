В Госдуме посоветовали администрации «Телеграма» еще раз обдумать свою позицию

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Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал решение суда о немедленном блокировании мессенджера «Телеграм», принятое по иску Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«Роскомнадзор действует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мессенджер «Телеграм», предоставляя информационно-телекоммуникационные услуги гражданам нашей страны, обязан следовать требованиям закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — считает глава профильного комитета Государственной Думы.

«Решение суда – это ответная мера на демонстративное невыполнение администрацией сервиса требований российского законодательства», — прокомментировал Леонид Левин.

Тем не менее, по его словам, в случае выполнения мессенджером «Телеграм» определенных в законе обязанностей, блокировка будет снята в установленном порядке.

«Администрации «Телеграма» необходимо еще раз обдумать свою позицию, чтобы найти решение, отвечающее интересам российских пользователей, количество который исчисляется миллионами. Право законопослушных граждан на тайну переписки, закрепленное Конституцией, должно соблюдаться неукоснительно. Доступ к личным сообщениям возможен только по решению суда», — отметил Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Источник: Госдума.РФ