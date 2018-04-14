Расширен перечень участков недр местного значения

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Законом Краснодарского края от 6 марта 2018 года № 3759-КЗ внесены изменения в Закон Краснодарского края от 18.11.2010 № 2097-КЗ «О предоставлении в пользование участков недр местного значения на территории Краснодарского края», направленные на уточнение его положений в соответствии с вступающим в силу с 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, в указанный Закон Краснодарского края внесены изменения, предусматривающие, что к участкам недр местного значения отнесены участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ (статья 1).

Основаниями получения права пользования указанными участками недр местного значения является принятое уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере предоставления в пользование участков недр местного значения решение о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ (статья 4).

При этом в силу статьи 19.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» под использованием подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ понимается их использование товариществами и правообладателями садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд в целях ведения садоводства или огородничества и создания для этого благоприятных условий, а также обеспечения освоения земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ осуществляется без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/rasshiren-perechen-uchastkov-nedr-mestnogo