В войска Южного округа за пять лет поступило около 130 единиц боевой техники

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В период с 2012 по 2017 год в воинские части и подразделения радио-электронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) поступило более 130 единиц специальной техники.

Около половины объема поставок было выполнено в 2014 году. На вооружение войск ЮВО поступили такие комплексы РЭБ, как «Инфауна», «Леер-3», «Красуха», «Ртуть», «Мурманск» и др.

Поступление новейших образцов техники РЭБ позволило увеличить боевые возможности РЭБ ЮВО в 2 раза.

«Новая техника обеспечила способность подразделений радио-электронной борьбы округа выполнять задачи в условиях современных вооруженных конфликтов», - подчеркнул начальник службы РЭБ Южного военного округа генерал-майор Виктор Федоренко.

Кроме того, в результате проведенных течение пяти лет организационно-штатных мероприятий в войсках округа сформировано более десяти воинских частей и подразделений РЭБ.

Источник: пресс-служба Южного военного округа