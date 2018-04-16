В Новороссийске сегодня состоялось торжественное открытие Армейских игр "Десантный взвод-2018"

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Военные соревнования десантников начались сегодня в Новороссийске на Раевском полигоне. С утра здесь было многолюдно. Хозяев площадки, участников соревнований и многочисленных гостей от имени главы муниципального образования город Новоросийск поприветствовал заместитель главы города Александр Гавриков. "Вы - лучшие из лучших. На вас равняются молодые люди, патриоты своей родины. Желаю удачи всем, и пусть победит сильнейший".

Участникам соревнований сказал напутственные слова и заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников. Торжественное поднятие флагов, концертная программа юных казачат, рукопашный бой, условный захват объекта противника, эффектные выезды на боевых машинах! На импровизированной сцене выступила также легендарная группа 7 дшд (г) "Синева" и творческие коллективы Новороссийска. Работала выставка оружия под открытым небом, а также была организована продажа военных сувениров. Сопровождал торжественное открытие военный оркестр.

Соревнования продлятся 10 дней и будут состоять из нескольких этапов. Участникам конкурса предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 километров, провести гонки на боевых машинах БМД-2, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить индивидуальный парашютный прыжок на точность.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск