ПФР предоставляет целый спектр услуг дистанционно – в электронном виде, а так же через МФЦ Новороссийска
Жители города Новороссийск могут получить более 40 услуг ПФР в электронном виде и более 10 услуг через МФЦ.
Электронные услуги предоставляются как через портал госуслуг, так и через сайт ПФР.
На сайте ПФР спектр услуг значительно шире.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг, то есть быть зарегистрированным в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации).
Обращаем внимание, что зарегистрироваться на портале госуслуг можно в клиентской службе ПФР в г.Новороссийске кабинет 104, в любом филиале Много - функционального центра (МФЦ) города.
Услуги для будущих пенсионеров:
?? узнать заработанные пенсионные коэффициенты (баллы) и стаж,
?? получить выписку о состоянии своего «пенсионного» счета;
?? контролировать отчисления работодателя на пенсию;
?? рассчитать размер будущей пенсии на персональном пенсионном калькуляторе;
?? управлять средствами пенсионных накоплений;
?? подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений (при условии, что Вы их формируете в ПФР);
?? подать заявление о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, а также о распоряжении его средствами. В этом случае необходимо в течение 5 рабочих дней обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения;
?? получить информацию о размере или остатке материнского (семейного) капитала, а также заказать соответствующую справку.
?? подать заявление об установлении компенсационной выплаты по уходу.
Услуги для пенсионеров:
?? подать заявление о назначении и доставке любого вида пенсии, о перерасчете,
?? изменить способ доставки пенсии;
?? получить информацию о назначенной пенсии и социальных выплатах и заказать соответствующую справку при необходимости;
?? подать заявление об изменении статуса занятости (этот сервис актуален для тех граждан, кто получает выплаты по линии ПФР, зависящие от факта работы);
?? подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой.
Услуги для федеральных льготников:
?? подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
?? распорядиться набором социальных услуг (подать заявление об установлении, об отказе или о возобновлении НСУ);
?? получить информацию об установленных социальных выплатах и заказать справку при необходимости;
?? заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.
Услуги без регистрации:
?? записаться на прием в клиентскую службу ПФР в удобное время, а при необходимости отменить или изменить предварительную запись;
?? заказать необходимые справки и документы;
?? воспользоваться пенсионным калькулятором;
?? сформировать платежный документ в рамках Программы государственного софинансирования пенсий.
?? В МФЦ города организовано предоставление государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации:
?? Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
?? Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
?? Выплата включает в себя следующие услуги:
?? о доставке пенсии;
?? об изменении персональных данных;
?? о запросе выплатного дела;
?? о выдаче справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером;
?? о восстановлении выплаты пенсии;
?? о возобновлении выплаты пенсии;
?? о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии;
?? о выплате начисленных сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся не полученными в связи с его смертью;
?? о перечислении пенсии в полном объеме или в определенной части этой пенсии в счет установленной платы за предоставляемые социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;
?? о прекращении выплаты пенсии;
?? об отказе от получения назначенной пенсии;
?? Доставка начисленной суммы пенсии пенсионеру (его законному представителю) путем зачисления сумм пенсии на счет пенсионера (его законного представителя в установленных законодательством Российской Федерации случаях) в кредитной организации либо путем вручения сумм пенсии на дому или в кассе организации почтовой связи или иной организации, занимающейся доставкой пенсии.
?? Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
?? Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
?? Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
?? Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
?? Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.
?? Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.
?? Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».
?? Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
Сегодня сеть МФЦ г.Новороссийска объединяет 9 территориальных обособленных структурных подразделений. В каждом из них можно получить более 10 услуг Пенсионного фонда.
Вы экономите время и получаете необходимые услуги дистанционно, не выходя из дома либо посещаете МФЦ, расположенный в шаговой доступности!
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