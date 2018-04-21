Совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

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Владимир Путин провёл совещание с Министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооружённых Сил – первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым.

Обсуждались вопросы военного строительства. С.Шойгу и В.Герасимов доложили Президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе.

Затрагивались также некоторые аспекты ситуации в Сирии.

По итогам встречи главой государства принято решение о проведении в середине мая в Сочи очередной сессии совещаний с представителями армии и военно-промышленного комплекса.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/57311