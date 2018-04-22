Владимир Синяговский: Казачий дух делает нашу Родину сильнее...

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Депутат Государственной Думы России обратился через СМИ к братьям казакам.

"Дорогие казаки, уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с Днем реабилитации кубанского казачества, который символизирует торжество справедливости!

Кубанское казачество имеет многовековые корни и традиции, которые бережно сохраняются и передаются молодому поколению!

Тысячи казаков ежегодно в этот день чтут память казаков и казачек, пострадавших в репрессиях и гонениях. Но благодаря крепкой воле и верности родному Отечеству они сумели даже на чужбине сохранить преданность земле, веру, обычаи, язык и дух своего народа, сумели воспитать своих детей и внуков в казачьих традициях.

В этот день памяти примите искренние пожелания крепкого здоровья, всесторонней поддержки, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"