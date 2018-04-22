В филиале военного центра ВМФ состоится День открытых дверей

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23 апреля в 10.00 филиал ВУНЦ ВМФ в городе Калининграде состоятся День открытых дверей и торжественный митинг, посвященные началу пятидневный учебных сборов по основам военной службы с юношами старших классов общеобразовательных учреждений города.

В рамках мероприятия филиал планируют посетить более пятисот старшеклассников из школ города Калининграда.

В ходе мероприятия школьники ознакомятся с условиями проживания будущих офицеров и посетят жилые помещения курсантов, учебные аудитории, музей и храм-часовню адмирала Ф.Ф. Ушакова. Учащиеся также увидят, как курсанты отрабатывают навыки боевых расчетов на тренажере «Мостик», образцы стрелкового и морского оружия, побывают в спортивном зале и станут участниками занятий по физической подготовке.

В клубе военно-морского вуза будет действовать открытая военно-профессиональная консультация для желающих поступать в военно-морские вузы ВМФ в 2018 году.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту