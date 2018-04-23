Администрация Новороссийска нарушила правила приватизации муниципального имущества

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Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований законодательства о приватизации муниципального имущества при отчуждении муниципального имущества, сдаче его в аренду, в ходе которой установлено, что на официальном сайте www.torgi.gov.ru администрацией муниципального образования г. Новороссийск не опубликованы информационные сообщения (протоколы) об итогах приватизации имущества по ряду извещений.

Кроме того, на указанном сайте сотрудниками администрации города в течение десяти дней со дня их принятия не размещены план приватизации муниципального имущества, а также решения об условиях его приватизации.

На основании выявленных нарушений прокуратурой города в отношении начальника управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования г. Новороссийск вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого постановлением УФАС по Краснодарскому краю должностное лицо привлечено к ответственности в форме штрафа в размере 20 тыс.руб.

Источник: Автор помощник прокурора г.Новороссийска Пемпусь Ю.С.