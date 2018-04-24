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ПФР обязал работодателей проверять электронную почту

еперь работодатели должны ежедневно проверять электронные письма из фонда. Исключение – выходные и праздники. Те, кто не читают письма, рискуют получить штраф. Например, фонд может прислать акт о выявленном правонарушении.

Время на ответ всего 15 дней с момента получения акта. Однако если работодатель вовремя не проверил почту, то не успеет направить в фонд свои возражения по данному акту. В итоге получит штраф, когда его можно было избежать.

Источник: постановление ПФР от 11.01.2018 № 3п.

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Категория: Новости / Официальные новости

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