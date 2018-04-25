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Темрюк будет без воды 25 апреля?
В связи с проведением планово-профилактических работ по промывке и дезинфекции, магистральных водоводов и разводящих водопроводных сетей с 08.00 часов до 24.00 часов 25 апреля 2018 года будет прекращена подача воды потребителям в Темрюкского района:
- пос. Сенной,
- хут. Соленый,
- ст. Ахтанизовская,
- пос. Пересыпь,
- пос. За Родину.
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.
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