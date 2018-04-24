Правительство изменило порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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Постановление от 18 апреля 2018 года №464. В Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения, в соответствии с которыми совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию. Это обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения – целевой модели рынка тепловой энергии.

В соответствии с внесёнными изменениями совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), устанавливаемого в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».

Источник: Правительство РФ