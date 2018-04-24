Депутаты единодушно поддержали инициативу Бурлачко

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24 апреля на очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края приняла решение о назначении председателя комитета здравоохранения и социальной политики. Им стал Петропавловский Николай Николаевич.

Его роль в становлении законодательной базы социальной сферы высоко оценили и Губернатор Кубани и Председатель ЗСК.

Напомним, что после избрания депутатом краевого парламента полтора года Николай Николаевич занимал должность заместителя комитета. Вот так и на краевом уровне восторжествовала справедливость!