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Депутаты единодушно поддержали инициативу Бурлачко

24 апреля на очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края приняла решение о назначении председателя комитета здравоохранения и социальной политики. Им стал Петропавловский Николай Николаевич.

Его роль в становлении законодательной базы социальной сферы высоко оценили и Губернатор Кубани и Председатель ЗСК.

Напомним, что после избрания депутатом краевого парламента полтора года Николай Николаевич занимал должность заместителя комитета. Вот так и на краевом уровне восторжествовала справедливость!

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Категория: Новости / Официальные новости

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