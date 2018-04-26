В Новороссийске начинают отключать горячую воду
Городская служба "Безопасный город" начала предупреждать новороссийцев о плановых ремонтных работах в котельных Теплосети. На время ремонта будет прекращена подача горячей воды жителям многоквартирных домов.
В связи с плановым ремонтом котельной по ул. Гагарина,7 п. Гайдук, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов:
|
Дата проведения работ
|
Адрес
|
10.05.18-23.05.18
|
ул. Новороссийское шоссе 9, 11, 13, 15, 17.
|
ул. Победы 11.
|
ул. Труда 6, 9.
|
ул. Коммунальная 9.
В связи с плановым ремонтом котельной, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов:
|
Дата проведения работ
|
Адрес
|
15.05.18-28.05.18
|
ул. Сакко и Ванцетти 6/8
|
ул. Анапское шоссе 54а, 62, 64
|
ул. Видова 116, 125, 123
|
ул. Индустриальная 1 корпус 1, 2, 6а, 8.
|
ул. Интернациональная 2
|
ул. Козлова 65а
|
ул. Луначарского 2, 4, 6, 10, 12
|
ул. Циолковского 7
|
ул. Видова 121а корпус 1, 2
|
ул. Полевая 4, 6
|
ул. Толстого 17, 19
|
ул. Челюскинцев 11
|
ул. Энгельса 55 б
|
ул. Мира 10, 10а, 16/18, 37
|
ул. Новороссийской республики 8
|
ул. Революции 6
|
ул. Мира 47
|
ул. Губернского 32
В связи с плановым ремонтом котельной, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов:
|
Дата проведения работ
|
Адрес
|
17.05.18-30.05.18
|
ул. Энгельса 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|
ул. Свердлова 16 б, 18а
|
ул. Суворовская 2 б
|
ул. Исаева 4, 6
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