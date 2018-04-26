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В Новороссийске начинают отключать горячую воду

Городская служба "Безопасный город" начала предупреждать новороссийцев о плановых ремонтных работах в котельных Теплосети. На время ремонта будет прекращена подача горячей воды жителям многоквартирных домов.

 

В связи с плановым ремонтом котельной по ул. Гагарина,7 п. Гайдук, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов:

Дата проведения работ

Адрес

10.05.18-23.05.18

ул. Новороссийское шоссе 9, 11, 13, 15, 17.

ул. Победы 11.

ул. Труда 6, 9.

ул. Коммунальная 9.

 

В связи с плановым ремонтом котельной, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов:

Дата проведения работ

Адрес

15.05.18-28.05.18

ул. Сакко и Ванцетти 6/8

ул. Анапское шоссе 54а, 62, 64

ул. Видова 116, 125, 123

ул. Индустриальная 1 корпус 1, 2, 6а, 8.

ул. Интернациональная 2

ул. Козлова 65а

ул. Луначарского 2, 4, 6, 10, 12

ул. Циолковского 7

ул. Видова 121а корпус 1, 2

ул. Полевая 4, 6

ул. Толстого 17, 19

ул. Челюскинцев 11

ул. Энгельса 55 б

ул. Мира 10, 10а, 16/18, 37

ул. Новороссийской республики 8

ул. Революции 6

ул. Мира 47

ул. Губернского 32

 

 

В связи с плановым ремонтом котельной, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов:

Дата проведения работ

Адрес

17.05.18-30.05.18

ул. Энгельса 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84

ул. Свердлова 16 б, 18а

ул. Суворовская 2 б

ул. Исаева 4, 6
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Категория: Новости / Официальные новости

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