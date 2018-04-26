В Новороссийске начинают отключать горячую воду

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Городская служба "Безопасный город" начала предупреждать новороссийцев о плановых ремонтных работах в котельных Теплосети. На время ремонта будет прекращена подача горячей воды жителям многоквартирных домов.

В связи с плановым ремонтом котельной по ул. Гагарина,7 п. Гайдук, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов:

Дата проведения работ Адрес 10.05.18-23.05.18 ул. Новороссийское шоссе 9, 11, 13, 15, 17. ул. Победы 11. ул. Труда 6, 9. ул. Коммунальная 9.

В связи с плановым ремонтом котельной, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов:

Дата проведения работ Адрес 15.05.18-28.05.18 ул. Сакко и Ванцетти 6/8 ул. Анапское шоссе 54а, 62, 64 ул. Видова 116, 125, 123 ул. Индустриальная 1 корпус 1, 2, 6а, 8. ул. Интернациональная 2 ул. Козлова 65а ул. Луначарского 2, 4, 6, 10, 12 ул. Циолковского 7 ул. Видова 121а корпус 1, 2 ул. Полевая 4, 6 ул. Толстого 17, 19 ул. Челюскинцев 11 ул. Энгельса 55 б ул. Мира 10, 10а, 16/18, 37 ул. Новороссийской республики 8 ул. Революции 6 ул. Мира 47 ул. Губернского 32

В связи с плановым ремонтом котельной, будет прекращено горячее водоснабжение следующих многоквартирных домов: