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Выпущен первый груз на Крымском таможенном посту

На Крымском таможенном посту Краснодарской таможни в пос. Жемчужный Крымского района госинспектором Темрюкского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проведен первый карантинный фитосанитарный контроль в отношении прибывшей подкарантинной продукции – чая черного в количестве 19750 кг (50 мешков) из Индии, в результате которого карантинных объектов для Российской Федерации не выявлено.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля и  выпуск груза разрешен.

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Категория: Новости / Официальные новости

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