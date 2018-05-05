«Бессмертный полк» в Геленджике пройдет по набережной города

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Шествие участников акции памяти начнется в 11.00 на набережной в районе пересечения с улицей Курзальной и пройдет до кинотеатра «Буревестник». Сбор на акцию начнется в 10.30.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо изготовить портрет своего родственника-фронтовика и прийти в День Победы к месту сбора участников акции.

Забрать ранее заказанные в многофункциональном центре портреты можно будет 7 и 8 мая с 9.00 до 18.00 в молодежном центре «Пульс» (ул. Курзальная, 12), либо 9 мая с 9.00 в Центре развития творчества детей и юношества (ул. Грибоедова, 1).

По всем имеющимся вопросам можно обращаться к специалисту молодежного центра «Пульс» по телефону: 5-24-34.

Также акция «Бессмертный полк» пройдет во всех сельских округах Геленджика. С расписанием шествий можно ознакомиться на сайте «Бессметный полк – Краснодарский край» (http://polk23.ru/) в разделе «Шествие в городах и районах края».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик