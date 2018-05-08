В штабе общевойсковой армии на Северном Кавказе показали современные образцы вооружения и военной техники

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Во Владикавказе на территории штаба общевойсковой армии Южного военного округа прошли торжественные мероприятия с показом жителям Республики Северная Осетия - Алания современного вооружения и военной техники, посвященные 100-летию образования Южного (Северо-Кавказского) военного округа и 73-летию Великой Победы.

В ходе торжественного мероприятия жителям республики продемонстрировали современное вооружение, военную технику, стрелковое оружие, средства связи, разведки и беспилотные летательные аппараты. В мероприятиях было задействовано около 200 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.

Военнослужащие разведывательного батальона показали практическое выполнение приемов рукопашного боя с оружием. Минометный взвод выполнил огневые задачи с возимым минометом 2Б11. Гранатометчики выполнили огневые задачи с автоматическим гранатометом станковым АГС-17 "Пламя". Огнеметное отделение преодолело зараженный участок местности.

Для гостей была развернута полевая кухня и всех присутствующих накормили солдатской кашей. В конце торжественных мероприятий около 50 военнослужащих в форме пехотинцев, летчиков и моряков времен великой отечественной войны прошли торжественным маршем.

Источник: пресс-служба Южного военного округа