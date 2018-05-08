Владимир Синяговский: День Победы - в каждом из нас...

/Официальные новости/

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил ветеранов и всех жителей города-героя Новороссийска, а также всех жителей Кубани с 73-й годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

"Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые Новороссийцы!

С большой радостью, тепло и сердечно поздравляю вас с великим для нашей страны праздником - Днем Великой Победы.

Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества. Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин.

Это день нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас, не зависимо от возраста.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности прежде всего ветеранам - фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей - всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение Победителей. Для нас, наследников Великой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий пример стойкости, мужества, героизма. В этот великий праздник – День Победы желаю дорогим нашим ветеранам и всем здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Мира, добра и благополучия!

С Днем Великой Победы!

С уважением, Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"