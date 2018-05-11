/Официальные новости/

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Мурата Ахеджака

Глава Краснодарского края направил телеграмму в адрес родных бывшего вице-губернатора.

Вениамин Кондратьев сообщил, что потрясен произошедшей страшной трагедией.

– Не могу представить насколько вам сейчас тяжело. Всем сердцем разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты, – отмечается в телеграмме.

Губернатор пожелал семье Мурата Ахеджака мужества, душевных сил и скорейшего выздоровления.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 137 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В районе Архипо-Осиповки нашли женщину с ножевым ранением и мужчину с огнестрельным ранением головы

В Новороссийске снова перенесли остановку "Смена"

В Славянском районе следователи выясняют обстоятельства разрушения памятника воинам-освободителям

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Мурата Ахеджака

Заместитель начальника отдела ГИБДД по Крымскому району получил от бизнесена больше миллиона рублей