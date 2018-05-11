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Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье Мурата Ахеджака
Глава Краснодарского края направил телеграмму в адрес родных бывшего вице-губернатора.
Вениамин Кондратьев сообщил, что потрясен произошедшей страшной трагедией.
– Не могу представить насколько вам сейчас тяжело. Всем сердцем разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты, – отмечается в телеграмме.
Губернатор пожелал семье Мурата Ахеджака мужества, душевных сил и скорейшего выздоровления.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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