На Кубани появилась томатная моль

/Официальные новости/

Сравнительно недавно в Краснодарский край проник опасный «чужеземный» вредитель - томатная моль (Tuta absoluta). Родина томатной моли - Южная Америка, где с 80-х годов моль стала серьезным вредителем томатов закрытого и открытого грунта.

В 2014 году томатная моль (Tuta absoluta) была включена в Перечень карантинных объектов РФ. Томатная моль уже пересекла границу Краснодарского края и в случае распространения может стать опасными вредителем томатов и других пасленовых культур, выращиваемых как в теплицах, так и в открытом грунте.

В 2015 году выявлена у нас в Краснодарском крае на территории НСТ «Кунпанова поляна» в муниципальном образовании город Горячий Ключ, Краснодарского края на общей площади 56 га и в НСТ «Росинка», в муниципальном образовании город Краснодар, станице Елизаветинская, в пределах границ кадастрового квартала с кадастровым номером 23:43:0133004 (земли населенных пунктов) на общей площади 16,88 г.

Томатная моль обладает высоким потенциалом опасности, повреждает и уничтожает томатную продукцию, как в открытом, так и в закрытом грунте и наносит значительный экономический ущерб. Основным кормовым растением томатной моли являются томаты, но этот вредитель может также повреждать картофель, баклажаны, перец и сорные растения семейства паслёновых.

Как показывает практика других стран, борьба с томатной молью затруднена. Основными элементами интегрированной системы защиты томатов от томатной моли являются: агротехнические и химические мероприятия.

Для мониторинга и массового уничтожения бабочек томатной моли эффективно применение феромонных, водных и желтых клеевых ловушек.

С целью недопущения дальнейшего распространения томатной моли на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи агрономические службы тепличных хозяйств, овощеводы и фермеры должны быть проинформированы о возможности появления томатной моли на пасленовых культурах и быть готовыми принять все необходимые меры для локализации и ликвидации очагов опасного карантинного вредителя.