Овсянников назначен новым министром транспорта Крыма

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с новым министром транспорта РК Юрием Овсянниковым.

Об этом сообщает пресс-служба Главы Крыма.

В частности, Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что главной задачей Министерства транспорта должна стать оптимизация работы общественного транспорта на территории Крыма. Глава республики уточнил, что предыдущее руководство не уделяло достаточного внимания данной проблеме. "Никто палец о палец не ударил в вопросе перевозок общественного транспорта", – сказал Глава Крыма.

При этом Аксёнов уточнил, что необходимо обратить внимание на вопросы перевозки льготных категорий граждан, соблюдения расписания. По словам Аксёнова, требуется произвести точный расчёт пассажиропотока по всем без исключения направлениям транспорта.

Также Глава Крыма отметил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед новым министром транспорта, должно стать снижение цен на авиаперелёты в Международном аэропорту «Симферополь».

Кроме того, Глава Крыма уточнил, что ещё одним важным направлением является поиск дополнительных источников заработка для Керченской паромной переправы, с тем чтобы обеспечить заработную плату сотрудникам крымских морских портов после открытия автомобильного движения на Крымском мосту.

"Динамика морских перевозок существенно упадёт, а грузо- и пассажиропоток снизится в связи с открытием автомобильного движения на Крымском мосту. Нужно искать пути решения", – пояснил Глава Крыма.

Также Аксёнов напомнил, что министру транспорта необходимо скоординировать работу с муниципальными образованиями в части установок новых остановок и в кратчайшее время сформировать программу замены остановочных павильонов на всей территории Республики Крым.

При этом Глава Крыма добавил, что будет оказывать поддержку и содействие в решении кадровых вопросов в министерстве транспорта.

В свою очередь Юрий Овсянников сообщил, что поставленные Главой Крыма задачи ясны и уточнил, что приоритетом в данной работе станет работа с общественным транспортом, в частности вопрос организации маршрутной сети, замена подвижного состава.

Напомним, что 17 апреля Аксенов отправил в отставку Игоря Захарова из-за того, что тот "не смог должным образом организовать работу по урегулированию дорожного движения в Крыму". Временно исполнял обязанности министра транспорта региона замминистра РК Григорий Зубов.

Источник: https://www.3652.ru/news/2037180