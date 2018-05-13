Заявление пресс-службы Корпорации развития Севастополя

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В ответ на устный запрос журналистов Ленты Корпорация посчитала необходимым отметить, что заявления заместителя губернатора Севастополя Ильи Пономарева вновь расходятся с содержанием документов.

В трех протоколах совещаний от 17 и 24 апреля, а также 4 мая, направленных в адрес Корпорации, генеральный директор организации Олег Николаев указан, как присутствовавший.

Все протоколы совещаний с исходящими купюрами и подписями Правительства есть в Корпорации.

Необходимо подчеркнуть, что вчера, 10 июня, Олег Николаев письменно уведомил о своем отсутствии на четвертом по счету совещании с Ильей Пономаревым и направил туда профильных представителей, так как занимался обращением в суд по поводу распространенной недостоверной информации заместителем губернатора, в том числе о содержании трудового договора с генеральным директором Корпорации. Подробности иска на сайте Корпорации.

Все поручения по итогам совещаний исполняются и будут исполняться Корпорацией во время, вне зависимости от участия в них Олега Николаева, так как Корпорация настаивала не на аудиенциях генерального директора с губернатором и его заместителем, а на включении Правительства в процесс привлечения инвестиций и развития предпринимательства, а также обсуждения с Корпорацией ее предложений по улучшению инвестиционного климата.

При этом Корпорация считает важным отметить работу заместителя губернатора по урегулированию вопроса со своевременным оповещением Корпорации о готовящихся совещаниях, а также со своевременной подготовкой протоколов по их итогам.

От редакции: это позиция одной стороны в споре. Мы готовы представить читателям мнение администрации Севастополя и лично вице-губернатора. Ждем...