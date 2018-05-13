В Абрау-Дюрсо прошел круглый стол с участием Ассоциации аграрного туризма и министерства курортов Краснодарского края

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В Конгресс-Холле «Абрау-Дюрсо», 12 мая 2018 года, за круглым столом собрались члены Ассоциации аграрного туризма и представители краевой власти – заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Желток, начальник отдела активных видов туризма министерства курортов Георгий Груша, представители администраций курортных территорий Анапы и Новороссийска, Председатель Общественного совета Ассоциации аграрного туризма Юлия Пархоменко, Генеральный директор ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» Наталья Цолина и другие.

Повестка дня – презентация новых эногастрономических и агротуристических маршрутов по крупным винодельням и фермерским хозяйствам края, а также открытие новых экскурсионных, развлекательных и санаторно-курортных направлений. Все перечисленное – результат совместной кропотливой работы всех членов Ассоциации, теперь все новые туристические маршруты будут доступны жителям и гостям края уже этим летом. Круглый стол проходил в день открытия курортого сезона в Абрау-Дюрсо. Как отметил Юрий Желток, этот день будет считаться стартом сезона не только в легендарной винодельне, но и всего региона.

Одна из основных задач работы Ассоциации – это содействие увеличению туристского потока в регион путем формирования новых, а главное разнообразных турпродуктов:

- В Абрау-Дюрсо уже расширены рамки понятия «сезона», основной поток туристов теперь идет не только в течение лета, а с мая по октябрь, – рассказала Юлия Пархоменко, – это сразу дало возможность нового витка экономического развития, а также для трудоустройства населения.

Для того, чтобы сделать регион круглогодичным курортом, в 2018 году откроется множество объектов показа, также не обойдется без крупных фестивалей. Новинками в сфере гастротуризма станут шампань-бар и фирменный магазин «Абрау-Дюрсо» в Геленджике, экскурсии по винодельческому хозяйству «Мысхако», фестиваль авторского вина в «Винотеррии», «Ночь кино», улиточная ферма в винодельне «Шато Пино» и многое другое. В Абрау-Дюрсо в том числе пройдет туристический фестиваль «Античное наследие России», уже ставший традиционным «О, да! Еда!», художественные мастер-классы от преподавателей Московской академии имени Строганова, регулярные национальные гала-ужины, парусные регаты, а также огненное шоу во время работы танцующего фонтана на озере Абрау.

В конце встречи Юрий Желток и Юлия Пархоменко подписали соглашение о сотрудничестве министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и Ассоциации аграрного туризма.

Со всеми туристическими маршрутами, разработанными Ассоциацией, можно будет ознакомиться на сайте некоммерческой организации уже в этом месяце. Также запланированы инфо-туры для блогеров и представителей СМИ по новым направлениям.

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''