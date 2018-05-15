Владимир Путин 15 мая примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста

/Официальные новости/

Торжественную церемонию посетит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

В торжественном мероприятии по случаю открытия моста будут участвовать рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов – огромный коллектив, осуществивший сложную строительную задачу на полгода раньше запланированного срока. Среди них будут ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется 16 мая в 5:30. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Первыми по самому протяженному в России и Европе мосту проедут жители Краснодарского края и Крыма.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей в сутки.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения.

Чтобы проехать к мосту со стороны Кубани, необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее 40 км по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе «Симферополь – Керчь» и далее 8,6 км до Крымского моста.

Грузовой транспорт поедет по мосту осенью. Железнодорожная часть будет введена в эксплуатацию согласно графику – в 2019 году.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края