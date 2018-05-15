Депутаты поддержали введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ

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В первом чтении принят законопроект, в соответствии с которым за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении России

Законопроект был внесен Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, Первыми заместителями Председателя ГД Александром Жуковым и Иваном Мельниковым, руководителями всех фракций ГД — Сергеем Неверовым, Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским, Сергеем Мироновым и Первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.

Согласно документу, за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ и за содействие в установлении антироссийских санкций будет введена уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы, либо штраф. Для этого в Уголовный кодекс РФ будет внесена статья 2842 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

Нарушением законодательства будет считаться совершение действий, направленных на исполнение мер ограничительного характера и повлекших ограничение или отказ российскому гражданину, зарегистрированным в РФ юрлицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также российским частным и публичным компаниям в осуществлении обычных хозяйственных операций и сделок. Такие действия будут облагаться штрафом до 600 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до четырех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

В свою очередь, за содействие в установлении антироссийских санкций будет введен штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

Нарушением будет считаться, в том числе, предоставление рекомендаций и передача сведений, которые «привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

Источник: Госдумма РФ