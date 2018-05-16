По инициативе Тихорецкой межрайонной прокуратуры депутат районного Совета досрочно прекратил свои полномочия

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В декабре 2017 года судом осужден депутат Совета муниципального образования Тихорецкий район.

В суде установлено, что депутат Совета муниципального образования Тихорецкий район, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте, выражая явное неуважение к обществу, тем самым совершая административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), был выявлен сотрудниками полиции, находившимися на дежурстве при исполнении своих должностных обязанностей.

В ответ на требование представить документы, удостоверяющие личность, мужчина, действуя умышленно, понимая противоправность своих действий, применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанеся одному из полицейских удар рукой по лицу, причинив последнему физическую боль.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 50 тыс. рублей.

Апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда приговор Тихорецкого городского суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Регламентом Совета муниципального образования Тихорецкий район Тихорецким межрайонным прокурором в Совет направлена информация, по результатам рассмотрения которой принято решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-tihoreckoy-mezhrayonnoy-prokuratury-6