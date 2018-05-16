Защита прокурором в арбитражном процессе прав граждан на беспрепятственный доступ к водным объектам

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На территории Краснодарского края расположены моря, лиманы, реки, озера, пруды, обводненные карьеры, которые находятся в государственной, муниципальной собственности и являются общедоступными.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. При этом полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства (ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации).

Результаты прокурорского надзора за соблюдением водного и земельного законодательства свидетельствуют о том, что органы местного самоуправления осуществляют незаконное распоряжение водными объектами общего пользования и их береговыми полосами путем передачи их в аренду конкретному хозяйствующему субъекту.

К примеру, администрацией Гирейского городского поселения Гулькевичского района заключены с ООО «Базальт» договоры аренды земельных участков для сельскохозяйственного производства, в границах которых находятся 19 обводненных карьеров.

При передаче в аренду водных объектов единственным пользователем их может быть только арендатор, что противоречит правовому режиму общедоступных водных объектов. Кроме того, формирование земельных участков на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется согласно ч. 2 ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации.

В связи с этим прокуратурой края предъявлено в арбитражный суд исковое заявление о признании недействительными (ничтожными) указанных договоров аренды земельных участков, в границах которых расположены водные объекты.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края требования прокурора удовлетворены, судом применены последствия недействительности сделки путем признания отсутствующим права аренды Общества на спорные земельные участки.

Кроме того, в ходе прокурорских проверок устанавливаются факты незаконного предоставления в аренду береговой полосы водного объекта - пляжа Черного моря.

Так, прокуратурой выявлен факт передачи администрацией муниципального образования г.-к. Геленджик пляжей с. Дивноморское в аренду. В связи с тем, что пляжи относятся к территории общего пользования и не могут быть предоставлены в пользование конкретному физическому или юридическому лицу, прокуратурой края в арбитражный суд предъявлено исковое заявление об оспаривании договоров аренды земельных участков.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда требования прокурора удовлетворены, договоры аренды признаны недействительными (ничтожными) сделками.

Таким образом, прокуратурой края принимаются меры гражданского правового характера в целях защиты прав граждан на беспрепятственный доступ к водным объектам общего пользования.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/zashchita-prokurorom-v-arbitrazhnom-processe-prav