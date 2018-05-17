На Совбезе в Анапе губернатор Кубани дал оценку готовности служб к курортному сезону

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В Анапе прошло выездное совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии. Провел совещание глава региона Вениамин Кондратьев.

До начала заседания губернатор вместе с главой Анапы Юрием Поляковым проинспектировал готовность городского пляжа к летнему сезону. В прошлом году Вениамин Кондратьев раскритиковал центральный пляж курорта, отметив его неухоженность и отсутствие инфраструктуры.

Начиная с осени 2017 года, пляжные территории Анапы приводили в порядок. Демонтированы старые торговые павильоны, ларьки, навесы. К 1 июня будут установлены новые спасательные посты. Для людей с ограниченными возможностями здоровья планируется организовать широкие деревянные настилы, идущие от набережной к кромке воды, постам и туалетам.

Открывая Совет безопасности, Вениамин Кондратьев поделился впечатлениями о курорте: «Анапа сегодня совсем другая. То, что было год назад и как пляж выглядит сейчас, большая разница. Сразу видно: в Анапе появился хозяин и навел порядок. Пляжи стали ухоженными, город – более уютным, гостеприимным. Об этом говорят и его жители, и гости».

Губернатор рассказал, что на пляже пообщался с отдыхающими. И люди говорили, что Анапа меняется в лучшую сторону. Также он высоко оценил новые объекты курортной инфраструктуры – в том числе отель, где будет проживать сборная Дании, тренируясь перед Чемпионатом мира по футболу-2018. «Наша общая задача сегодня – создать максимальное предложение на рынке санаторно-курортных услуг, чтобы было много комфортных отелей, удобных номеров, современных здравниц. Это стратегическая задача!» – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Продолжая совещание, глава региона отметил, что до старта летнего сезона остаются считанные дни. В прошлом году Кубань приняла рекордные 16 миллионов туристов. В этом году людей будет еще больше – пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, а с открытием автомобильной части Крымского моста трафик между Крымом и Кубанью вырастет на 35-40%.

– Чтобы избежать транспортного коллапса, необходимо создать оперативный штаб, который будет отслеживать ситуацию на курортах, уделив особое внимание транспортной составляющей. В его состав должны войти представители дорожных предприятий. Такие же штабы должны быть и в муниципалитетах, – поставил задачу губернатор.

Руководитель края поручил совместно с главами муниципалитетов, через которые идет подъезд к Крымскому мосту, проработать вопросы организации придорожного сервиса. В частности, подготовить временные схемы размещения ларьков с водой, питанием, чтобы при возникновении заторов на дорогах люди не испытывали дискомфорт.

Кроме того, Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на усилении антитеррористической безопасности объектов транспорта, ж/д и автовокзалов, аэропортов, мест массового пребывания людей. Как доложил вице-губернатор Василий Швец, большинство объектов размещения имеют паспорта антитеррористической защищенности, остальные либо в стадии согласования, либо устраняют выявленные недостатки.

– До 1 июня Росгвардии совместно с муниципалитетами необходимо завершить работу по выдаче паспортов антитеррористической защищенности, – цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

В этом году здравницы края готовы принять больше 600 тысяч детей, треть из них – из других регионов. «Особое внимание должно быть уделено безопасному передвижению организованных групп детей. Неорганизованных групп на территории края быть не должно, – заявил глава региона. – В обеспечении безопасности детского отдыха не может быть полумер. Любые нарушения должны максимально оперативно устраняться».

В ходе заседания был рассмотрен вопрос готовности пляжей. В прошлом году из 500 пляжных территорий только 315 были допущены к эксплуатации. Основная причина – несвоевременно подготовленная документация.

– Открытие пляжных территорий и их безопасность – личная ответственность глав. Там, где пляжи не готовы к сезону, проверьте условия договоров, – поручил губернатор министру курортов Христофору Константиниди.

Источник: пресс-служба администрации Анапа