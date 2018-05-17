Доля США в товарообороте на юге страны составила больше 60%

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Положительная динамика – по всем основным показателям. Подведены итоги работы Южного таможенного управления в 1 квартале 2018 года.

В 1 квартале 2018 года экспортно-импортные операции по всем таможенным процедурам без учета временных деклараций на товары (ДТ) в регионе деятельности ЮТУ осуществляли 5284 участника ВЭД, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таможенными органами ЮТУ зарегистрировано 73,7 тыс. деклараций на товары. По сравнению с 1 кварталом 2017 года количество ДТ увеличилось на 23,7%, в т.ч. по экспорту – с 25,7 тыс. до 31,1 тыс., по импорту – с 33,8 тыс. до 42,6 тыс.

Стоимостные объемы экспортно-импортных операций, совершенных в регионе деятельности ЮТУ, составили 8,3 млрд долл. США, что на 43,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, физические объемы увеличились на 45,6% – до 20,1 млн т. Стоимостной объем экспортных операций превысил 5,21 млрд долл. США (62,6% торгового оборота), физические объемы – 16,7 млн т. Относительно 1 квартала 2017 года стоимостные объемы экспорта увеличились на 51%, физические – на 38,1%. Стоимостной объем импортных операций составил 3,09 млрд долл. США (37,4% торгового оборота), увеличение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – на 32%, физические объемы составили 3,44 млн т, увеличение – на 96,6%.

За 1 квартал 2018 года при декларировании товаров в регионе деятельности Южного таможенного управления в доход федерального бюджета поступило 36 млрд рублей таможенных и иных платежей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 8,8 млрд рублей.Выполнение установленных ФТС России контрольных показателей по формированию федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможнями ЮТУ, идет намеченными темпами.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления