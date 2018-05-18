Собственники помещений в многоквартирном доме смогут выбрать способ управления домом в течение полугода

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Закон уменьшает установленный годичный срок, который был предоставлен собственникам помещений в многоквартирном доме для выбора способа управления этим домом, в случае если он не был выбран или принятое решение не было реализовано. Теперь эту процедуру можно будет провести в течение шести месяцев.

Как отмечается в сопроводительных документах, действовавшие временные рамки, установленные законодательством, оставляют открытым вопрос об обеспечении надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и о предоставлении коммунальных услуг в указанный период. Сложившаяся практика управления многоквартирными домами показывает, что при отсутствии инициативных собственников их функции вынуждены брать на себя органы местного самоуправления. На них возложена обязанность по определению управляющей компании на конкурсной основе, в том числе путем привлечения к данной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также осуществления финансирования за счет средств муниципального бюджета в случаях возникновения острых ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По мнению авторов закона, установление шестимесячного срока для выбора способа управления многоквартирным домом является более рациональным из?за необходимости оповещения всех жильцов о проведении общего собрания и для реализации ими своих инициатив по управлению домом.

Также отмечается, перенос даты на более ранний срок не требует финансовых затрат. Кроме того, закон сможет отчасти снизить существующую социальную напряженность среди населения в сфере обслуживания жилья.

Источник: Госдума РФ