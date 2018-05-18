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Глава Кубани Вениамин Кондратьев встретил в аэропорту Сочи канцлера Германии Ангелу Меркель

Cегодня глава немецкого правительства проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Cочи с официальным визитом для встречи с главой РФ. Планируется, что они обсудят вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику.

Канцлер Германии станет первым европейским лидером, с которым Путин встретится после вступления в должность президента. Следующим будет Эммануэль Макрон. С лидером Франции президент России проведет переговоры 24-25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Последний раз Меркель была в России в начале мая прошлого года. Тогда Путин встречался с канцлером также в Сочи.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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