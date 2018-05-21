Перспективные таможенные технологии работают на ускорение товарооборота

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Одной из основных функций таможенных органов является создание условий, способствующих ускорению товарооборота.

Выполнение этой функции возможно путем сокращения сроков прохождения таможенных формальностей. На современном этапе развития таможенной службы данная задача решается посредством использования перспективных таможенных технологий на всех этапах движения товара: от его прибытия и до выпуска.

Сегодня важнейшими информационными технологиями, активно внедряемыми таможенными органами, являются технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров. Показатель реализации технологии автоматической регистрации в регионе деятельности Южного таможенного управления увеличился с 46,6% (11 975 деклараций на товары) за 1 квартал 2017 года до 60,2% (18 154 ДТ) за 1 квартал 2018 года по «экспортным» ДТ и с 5,1% (1 700 ДТ) до 16,9% (7 010 ДТ) по «импортным» ДТ. Наблюдается увеличение доли автоматически выпущенных таможенными органами региона экспортных товаров по отношению к автоматически зарегистрированным электронным декларациям на экспортируемые товары, поданным участниками ВЭД низкого уровня риска, с 13,7% (355 ДТ) до 16,8% (1 987 ДТ) за рассматриваемые периоды времени. За 1 квартал 2018 года в регионе деятельности ЮТУ автоматически выпущено 413 «импортных» ДТ, что составляет 9,6% по отношению к количеству автоматически зарегистрированных ДТ зеленым сектором. Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 года предполагается активное развитие перспективных технологий, а также постепенный перенос таможенного декларирования в центры электронного декларирования.

С применением технологии электронного декларирования транзита в 1 квартале 2018 года оформлено 20 863 электронных транзитных декларации, что составляет 93% в общем декларационном массиве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 762 электронных транзитных деклараций, доля в общем объеме транзита 49%) объемы электронного декларирования транзита увеличились почти в 2,5 раза. С мая 2017 года таможенными органами ЮТУ проводится работа по внедрению в регионе технологии предварительного декларирования процедуры транзита. В 1 квартале 2018 года с использованием данной технологии под таможенную процедуру таможенного транзита помещено 293 партии товаров.

В декабре 2017 года реализована возможность использования сведений из электронной транзитной декларации в качестве предварительной информации о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, предусматривающая однократную подачу участником ВЭД электронной информации и ее использование и при регистрации прибытия товаров и транспортных средств, и непосредственно при декларировании транзита. В 1 квартале 2018 года таможенными органами ЮТУ, расположенными в автомобильных пунктах пропуска, сведения из электронных транзитных деклараций были использованы в качестве предварительной информации при регистрации прибытия более чем 80% товарных партий, декларируемых в электронной форме.

Комплекс программных средств «Портал Морской порт» предусматривает интеграцию ведомственных информационных систем государственных контрольных органов при проведении государственного контроля в морском порту и призван обеспечить совместную работу участников ВЭД, должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и других участников морских перевозок на основе принципов и механизма «единого окна» и электронного документооборота (с использованием единого информационного пространства). В 1 квартале 2018 года таможенными органами ЮТУ с использованием КПС «Портал Морской порт» зарегистрировано около 4 тыс. судовых дел при прибытии/убытии водных судов, что в общем объеме зарегистрированных судовых дел (6 214) составило 62%. По сравнению с 1 кварталом 2017 года (953 судовых дела при прибытии/убытии водных судов, доля в общем объеме судовых дел (5 141) – 19%) объемы обработки судозаходов с использованием КПС «Портал Морской порт» возросли в 4 раза.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления