Совет по законотворчеству обсудит проект закона об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ 23 мая

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Как сообщил по итогам заседания Совета Государственной Думы Председатель ГД Вячеслав Володин, работа над документом продолжается. Решение о графике рассмотрения законопроекта будет принято после заседания Совета по законотворчеству, на котором будут присутствовать представители деловых и экспертных кругов.

«В среду состоится заседание Совета по законотворчеству. На это заседание мы пригласили представителей деловых объединений, экспертных кругов – всех, кто обратился в Государственную Думу с предложениями по доработке данного законопроекта», — сказал Вячеслав Володин.

Он заявил, что поступило много различных идей. «Мы их все будем обсуждать, после чего примем решение о дальнейшем графике рассмотрения этого законопроекта», — заключил Вячеслав Володин.

Напомним, что во время пленарного заседания 17 мая было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Вячеслав Володин сообщал, что в Государственную Думу поступили обращения от представителей Российского союза промышленников и предпринимателей и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по этому законопроекту. Было принято решение провести в рамках Совета по законотворчеству консультации с представителями как делового сообщества, так и институтов гражданского общества. Ранее такой формат был реализован при работе над законопроектом об ответных действиях на санкции со стороны США и других иностранных государств.

Источник: Госдума. РФ