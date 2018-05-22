Совет по законотворчеству обсудит проект закона об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ 23 мая
Как сообщил по итогам заседания Совета Государственной Думы Председатель ГД Вячеслав Володин, работа над документом продолжается. Решение о графике рассмотрения законопроекта будет принято после заседания Совета по законотворчеству, на котором будут присутствовать представители деловых и экспертных кругов.
«В среду состоится заседание Совета по законотворчеству. На это заседание мы пригласили представителей деловых объединений, экспертных кругов – всех, кто обратился в Государственную Думу с предложениями по доработке данного законопроекта», — сказал Вячеслав Володин.
Он заявил, что поступило много различных идей. «Мы их все будем обсуждать, после чего примем решение о дальнейшем графике рассмотрения этого законопроекта», — заключил Вячеслав Володин.
Напомним, что во время пленарного заседания 17 мая было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Вячеслав Володин сообщал, что в Государственную Думу поступили обращения от представителей Российского союза промышленников и предпринимателей и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по этому законопроекту. Было принято решение провести в рамках Совета по законотворчеству консультации с представителями как делового сообщества, так и институтов гражданского общества. Ранее такой формат был реализован при работе над законопроектом об ответных действиях на санкции со стороны США и других иностранных государств.
Источник: Госдума. РФ
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