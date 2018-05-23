Геленджик получит субсидии на строительство очистных сооружений

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Распоряжение от 16 мая 2018 года №906-р. На строительство очистных сооружений канализации в Геленджике выделяются бюджетные ассигнования в объёме 2 млрд рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

В соответствии с распределением субсидий на эти цели Краснодарскому краю предусмотрены средства в размере 2 млрд рублей.

Подписанным распоряжением принято решение об адресном (пообъектном) распределении этих средств на господдержку первого этапа строительства очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс. м3 / сутки и глубоководного выпуска в Геленджике. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Источник: Правительство.РФ