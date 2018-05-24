Эксперты предложили привлекать людей к независимой оценке качества услуг соцобъектов

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Проблемы проведения независимой оценки качества (НОК) условий оказания услуг организациями социальной сферы, выявленные в ходе реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества», а также меры по повышению эффективности НОК стали главной темой экспертного совещания, организованного Народным фронтом.

В заседании приняли участие представители профильных министерств РФ (Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры), общественных советов по НОК, общественных организаций и объединений. Участники совещания ОНФ предложили ряд рекомендаций по повышению привлечения граждан к участию в оценке.

Проведенный активистами ОНФ в мае 2018 года мониторинг результатов НОК показал, что несмотря на поручения Президента РФ, проблемы формального проведения оценки, ее достоверности, а также аффилированности общественных советов, проводящих ее, по-прежнему остаются. Согласно исследованию ОНФ, в состав общественных советов по НОК до сих пор входят 2385 руководителей самих же оцениваемых организаций. Более того, количество идентичных, составленных «под копирку» рекомендаций к учреждениям соцсферы не сократилось, а увеличилось. Об этой проблеме эксперты ОНФ докладывали еще на Госсовете в 2017 году.

«Все это ставит под сомнение эффективность НОК как инструмента управления, который крайне необходим в рамках тех глобальных задач, которые поставил глава государства в своем новом «майском» указе, - отметил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков. - Пока же система независимой оценки качества не отражает настоящего мнения людей о том, что их беспокоит в работе поликлиник, школ, детских садов и т.д. Мы видим крайне низкий уровень вовлеченности в этот процесс граждан. А ведь именно народная оценка должна быть механизмом управления и улучшения качества оказания услуг в социальной сфере. Вместо этого мы наблюдаем вбросы недостоверных отзывов и оценок, скрывающих реальную картину».

Участники совещания ОНФ предложили ряд рекомендаций по повышению привлечения граждан к участию в оценке. Так, в холлах поликлиник можно организовать свободную зону wi-fi. Опыт некоторых регионов, где в коридорах детских медучреждений создали зоны свободного интернета, доказал свою эффективность. Молодые родители охотно голосуют, ожидая приема, оставляя до несколько сотен оценок и замечаний за день. Кроме того, участники круглого стола предложили размещать на выписках из стационара QR-код или прямую ссылку на электронную анкету.

«Состоявшееся обсуждение подтвердило необходимость пересмотра самой модели НОК, - подчеркнул координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов. - Сейчас система неэффективна, не объективна и не приводит к результатам. Планы по улучшению качества услуг в организациях соцферы носят абстрактный и формальный характер, их исполнение трудно проверить и материализовать. Они должны содержать чёткие и реальные мероприятия, подлежащие контролю и исполнению, должны быть прописаны сроки их реализации и закреплены ответственные лица».

Эксперты пришли к единому мнению, что информацию о независимой оценке качества регионы должны принимать во внимание при распределении бюджетных средств. После публичного отчета губернатора о результатах НОК по итогам года заксобрание субъекта должно определять бюджетные приоритеты, исходя из представленного доклада о состоянии объектов соцсферы.

«Самое худшее, что после того, как мы получаем сигнал по объектам НОК, там мало что меняется. Все это девальвирует оценку и делает ее бессмысленной», - считает Рожков.

Результаты проекта ОНФ «Народная оценка качества» показали, что при разработке нормативно-правовых актов по совершенствованию системы НОК необходимо учитывать ее основную задачу, на которую неоднократно указывал Президент РФ – формирование обратной связи граждан и государства и повышение качества работы организаций социальной сферы на основе мнения граждан. В связи с этим, ОНФ планирует запустить мониторинг социальных сетей, поскольку неудовлетворенность граждан качеством работы учреждений соцсферы практически всегда находит отражение в локальных пабликах. Народный фронт также продолжит следить за тем, как профильные органы исполнительной власти на практике реализуют обновленный закон о НОК.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Источник: Пресс-служба ОНФ