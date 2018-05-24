Краснодарский край первый среди регионов России вышел на финишную прямую по проведению государственной кадастровой оценки

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Опубликован промежуточный отчет о кадастровой стоимости объектов недвижимости Краснодарского края. Приводим его ниже для заинтересованных читателей.

Краснодарский край одним из первых в России приступил к реализации 237 федерального закона "О государственной кадастровой оценке". Полномочия на проведение процедуры, которой раньше занимались независимые оценщики, в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2017 № 101-р были переданы в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ». Иные кадастровые оценщики на территории региона к этому виду работ не допущены. Группа оценщиков Краевого БТИ приступила к работе в сентябре 2017 года. Специалисты управления кадастровой оценки Краевого БТИ провели сбор, обработку, систематизацию и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости. Кадастровой оценке подверглись здания, объекты незавершенного строительства, помещения, машино-места, земельные участки в составе земель водного и лесного фонда. Всего 2 млн. 823 тыс. 928 объектов.

Проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки на территории Краснодарского края размещен на открытое рассмотрение в фонде данных государственной кадастровой оценки. Проект отчета доступен в Сети по адресу: https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO, а также на официальном сайте Краевого http://ocenka.kubbti.ru/ Проект размещен для ознакомления и представления замечаний к нему всеми заинтересованными лицами.

Для исправления ошибок в кадастровой стоимости объекта гражданам отводится 50 (с 22 мая 2018 года по 10 июля 2018 года) дней. Ещё 10 дней сотрудники ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» будут готовить отчет, включающий в себя справку, содержащую информацию обо всех учтенных и неучтенных замечаниях к промежуточным отчетным документам с обоснованием их учета или отказа в их учете или об отсутствии замечаний к промежуточным отчетным документам. Замечания, не соответствующие требованиям Федерального закона, не рассматриваются.

В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке) замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к промежуточным отчетным документам (далее – Замечания к промежуточным отчетным документам) представляются любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня размещения сведений и материалов, указанных в части 12 статьи 14 Закона о кадастровой оценке, в фонде данных государственной кадастровой оценки (далее – Фонд данных).

Обращаем внимание, что Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены в бюджетное учреждение, созданное субъектом Российской Федерации (далее – Бюджетное учреждение), или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Многофункциональный центр) лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг. Днем представления Замечаний к промежуточным отчетным документам считается день его представления в Бюджетное учреждение или Многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего Замечание к промежуточным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется Замечание к промежуточным отчетным документам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по желанию).

К Замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

Иная форма представления Замечаний к промежуточным отчетным документам заинтересованными лицами действующим законодательством не предусмотрена.

Результаты государственной кадастровой оценки в отношении объектов капитального строительства повлияют также на формирование базы для расчета налоговых платежей.

Важно отметить, что на размер налога, помимо кадастровой стоимости влияет налоговая ставка и налоговая льгота. Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления.