В Крымском районе прокуратурой предотвращено неправомерное расходование бюджетных средств в размере свыше 1 миллиона рублей на приобретение автомобиля

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По поручению прокуратуры края Крымской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе, в ходе которой выявлены нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств.

Установлено, что муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» размещены документы для проведения электронного аукциона на поставку автомобиля Hyundai Elantra New, с ценой контракта свыше 1 млн рублей.

Описание объекта закупки в нарушение требований ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составлено «под конкретный товар», что, соответственно, могло привести к ограничению конкуренции.

Кроме того, приобретаемый автомобиль должен быть оснащен системой антизапотевания, датчиком дождя, круиз-контролем, подогревом задних сидений, двухзонным климат-контролем, а также другими дополнительными опциями, не влияющими на ходовые характеристики автомобиля.

В результате объявления Крымской межрайонной прокуратурой предостережения закупка автомобиля отменена.

Работа органов прокуратуры Краснодарского края на данном направлении продолжается.