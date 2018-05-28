Депутаты поддержали продление «налоговых каникул» для самозанятых граждан
Согласно документу на 2019 год продлевается действие положений Налогового кодекса РФ об освобождении самозанятых граждан от уплаты НДФЛ со своих вознаграждений. Также продлевается действие положений об освобождении работодателей — физлиц от уплаты страховых взносов с выплат самозанятым гражданам.
Кроме того, предусматривается уточнение порядка постановки на учет (и снятия с учета) в налоговых органах самозанятых граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями (ИП) и оказывают без привлечения наемных работников услуги другому физлицу.
Помимо этого, при постановке на учет гражданина в качестве самозанятого физлица будет выдаваться соответствующее уведомление налогового органа.
Источник: Госдума РФ
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