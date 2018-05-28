Депутаты поддержали продление «налоговых каникул» для самозанятых граждан

/Официальные новости/

Согласно документу на 2019 год продлевается действие положений Налогового кодекса РФ об освобождении самозанятых граждан от уплаты НДФЛ со своих вознаграждений. Также продлевается действие положений об освобождении работодателей — физлиц от уплаты страховых взносов с выплат самозанятым гражданам.

Кроме того, предусматривается уточнение порядка постановки на учет (и снятия с учета) в налоговых органах самозанятых граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями (ИП) и оказывают без привлечения наемных работников услуги другому физлицу.

Помимо этого, при постановке на учет гражданина в качестве самозанятого физлица будет выдаваться соответствующее уведомление налогового органа.

Источник: Госдума РФ